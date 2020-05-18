Эксклюзив
Самодостаточность - единственный путь вперед
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...
18 мая 2020
Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers
Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...
11 мая 2020
Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора
В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...
05 мая 2020
TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...
27 апреля 2020
Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае
Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...
20 апреля 2020
National Bank of Fujairah прекратил кредитование алмазных сделок
По мнению источника, этот мораторий прежде всего может повлиять на покупку клиентами ангольского сырья.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished