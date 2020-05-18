Экспорт бриллиантов из Индии в марте сократился на 49%

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В марте 2020 года экспорт бриллиантов из Индии снизился на 49%, составив $960,49 млн против $1 858,33 млн в марте 2019 года. По предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, объем импорта алмазного сырья в марте 2020 года сократился на 64,81%, до $292,71 млн, против $831,69 млн, которые были получены от импорта алмазов в марте 2019 года.Импорт бриллиантов вырос в марте 2020 года до $239,10 млн с $108,94 млн в том же месяце в 2019 году.Экспорт алмазов в марте 2020 года составил $72,94 млн против $196,61 млн в марте 2019 года.Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за месяц составил $20,18 млн против $24,83 млн в марте 2019 года.Импорт выращенных в лаборатории алмазов в марте составил $5,43 млн против $12,11 млн годом ранее, а импорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, снизился до $5,55 млн в марте 2020 года по сравнению с $7,19 млн в том же месяце 2019 года.Экспорт бриллиантов из Индии резко упал ниже уровня прошлого года, составив $18,66 млрд в 2019-2020 финансовом году, что на 21,64% меньше по сравнению с $23,81 млрд, которые страна получила от экспорта за 2018-2019 финансовый год.В течение 2020 финансового года импорт бриллиантов увеличился на 29,02%, до $1,71 млрд против $1,33 млрд в предыдущем финансовом году.Импорт алмазов в течение года сократился на 16,25%, до $12,68 млрд с $15,14 млрд в предыдущем году.Экспорт алмазного сырья в 2020 финансовом году составил $1,10 млрд против $1,35 млрд годом ранее.Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил $7,35 млн в 2019-2020 году по сравнению с $16,52 млн в 2018–2019 году.Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил $413,39 млн за 2020 финансовый год по сравнению с $220,27 млн в 2019 году.Импорт выращенных в лаборатории алмазов в 2020 финансовом году достиг $324,04 млн по сравнению с $135,77 млн в предыдущем году. Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов также вырос до $98,07 млн в 2019–2020 году по сравнению с $93,07 млн в 2018–2019 году.