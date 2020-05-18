Алмазный сектор Израиля закрывается на фоне кризиса COVID-19

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Некогда оживленная алмазная биржа в Тель-Авиве по-прежнему закрыта, а алмазный район, один из главных мировых центров торговли и производства бриллиантов, по-прежнему пуст, сообщает Haaretz.com.Торговля алмазами в Израиле сократилась на 90% по сравнению с годом ранее, в связи с тем что сделки на сумму на 1,5 миллиарда долларов, которые должны были состоятся в марте и апреле, не были заключены.Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) и исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses), сказал, что проблемы алмазной отрасли выходят далеко за пределы Израиля. Кризис подорвал как сектор производителей алмазов, так и розничных торговцев - алмазные гиганты De Beers и АЛРОСА были вынуждены сократить производство.«Заводы в Индии, Израиле, Бельгии не работают, поэтому на рынке не так много товаров», - привело агентство Reuters заявление Дваша.По его словам, сектор, на который пришлось около 9% экспортируемых товаров в 2019 году, потерял около 300 млн долларов прибыли из-за кризиса. Лимит кредитования сектора составляет общую сумму в около 850 млн долларов. Ранее сообщалось, что лидеры отрасли запросили правительственные гарантии, которые позволят увеличить кредитную линию до 1 млрд долларов.