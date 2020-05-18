Рудник «Катока» сокращает производство в связи с падением спроса на алмазы на фоне пандемии Covid-19

Агентство Novo Journal привело заявление компании, в котором говорится, что она также отложила некоторые инвестиции и решила скорректировать свои операционные расходы.
Акционерами Catoca являются государственная алмазная компания Endiama и российская АЛРОСА с равными долями в 41%, в то время как оставшиеся 18 процентов принадлежат LL International Holding B.V.
На прошлой неделе Endiama заявила, что в этом году Ангола произведет 8 миллионов каратов алмазов по сравнению с первоначальным производственным планом в 10 миллионов каратов камней.
На долю рудника Катока (Catoca) приходится около 80% годовой добычи алмазов в Анголе.
Большинство алмазных компаний приостановили свои продажи алмазов из-за ограничений на поездки, введенных правительствами стран мира из-за распространения вируса Covid-19.
Такие компании, как De Beers, с тех пор прибегают к продажам алмазов онлайн после отмены ежемесячных продаж сайтхолдером в Габороне.
Индийский совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) и другие торговые организации призвали импортеров алмазного сырья добровольно сократить импорт необработанных алмазов начиная с 15 мая, чтобы помочь сохранить стоимость запасов камней и поддержать алмазную промышленность Индии.
Однако вскоре после этого индийская алмазная отрасль пересмотрела свой призыв к импортерам необработанных алмазов и теперь рекомендует отложить импорт с 1 июня, что подтверждает сообщение, опубликованное Rough&Polished на этой неделе, в котором говорится, что национальная алмазная торговая компания Анголы Sodiam реализовала на этой неделе пять модулей алмазного сырья горнорудного общества Catoca в адрес трех индийских компаний.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished