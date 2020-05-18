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Гражданское общество предупреждает: пандемия губительна для кустарной добычи полезных ископаемых

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Cемьдесят три организации гражданского общества в совместном обращении к национальным правительствам и представителям горнодобывающей промышленности призвали активизировать усилия по поддержке старательский и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых в глобальном масштабе.  

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Фото: afandi_ahmad_syaikhu (Pixabay)


По данным отраслевого издания Diamond Loupe, в обращении указывается, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и без того уязвимые шахтеры-старатели, которыми зачастую являются женщины, и общины, которые живут за счет их труда, становятся еще более уязвимыми. 
Введенные правительствами ряда стран карантинные ограничения привели к приостановке операций старателей. В результате, говорится в обращении, доходы таких шахтеров иссякают, а цены на продовольствие растут, что оказывает разрушительное воздействие на жизнедеятельность миллионов людей. 
При этом официальные каналы продаж рухнули, и сектор мелкомасштабной добычи полезных ископаемых оказался особенно уязвимым перед теневыми дилерами, которые вынуждают старателей продавать их товары по заниженным ценам. 
Подписанты обращения призвали правительства, финансовые учреждения и частный сектор совместно принять меры, чтобы сохранить преобразования, достигнутые в неформальной горнодобывающей промышленности, обеспечить надлежащую и прозрачную коммуникацию и надлежащее медицинское обслуживание, позволяющее общинам нормально существовать, продолжая cодействовать формализации АSМ и его доступа на официальные рынки, а также сосредоточиться на продолжении создания цепочки поставок при соблюдении должной осмотрительности на пути от шахты до рынка.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished


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