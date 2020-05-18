Индийский алмазный сектор может воздержаться от импорта алмазного сырья с 1 по 30 июня

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Индийская алмазная отрасль пересмотрела свой призыв к импортерам необработанных алмазов и теперь рекомендует отложить импорт с 1 июня, а не с 15 мая этого года. Это должно дать импортерам алмазного сырья достаточно времени для завершения неосуществленных поставок.

В итоге GJEPC и отраслевые организации теперь рекомендуют своим членам воздерживаться от импорта алмазов с 1 июня по 30 июня. Дальнейшие действия будут определены к концу июня.

В нашей новостной колонке 23 апреля мы сообщали, что Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) и другие торговые организации обратились к импортерам алмазного сырья с просьбой добровольно сократить импорт с 15 мая, чтобы помочь сохранить стоимость запасов и силы индийской алмазной промышленности.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished



