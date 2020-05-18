Covid-19: ODC приостанавливает продажи алмазного сырья

Сегодня

Государственная компания по производству алмазов Okavango Diamond Company (ODC), принадлежащая правительству Ботсваны, временно приостановила свои продажи алмазного сырья из-за воздействия на отрасль пандемии коронавируса.«Компания приняла решение отменить свои продажи, которые первоначально были запланированы на апрель и май, - привело агентство Mmegi заявление управляющего директора ODC Маркуса тер Хаарха (Marcus ter Haarhe). - … Мы имеем очень деликатный рынок, который имеет ряд факторов, требующих коррекции, прежде чем произойдет какое-либо заметное восстановление».Он сказал, что, в частности, необходимо смягчить ограничения для потребителей, покупателей алмазов, регуляторов, производителей, а также ослабить запрет на глобальное перемещение людей и товаров.Большинство стран, включая Ботсвану, закрыли свои границы, чтобы избежать распространения Covid-19.ODC, которая получает алмазы через Debswana, временно закрыла свои офисы, а ее сотрудники работали из дома.Сейчас алмазная компания завершает свой план по наращиванию производства, чтобы возобновить свою деятельность.Ранее сообщалось, что ODC получила $31,16 млн во время мартовской продажи камней, которая состоялась до введения ограничений.Самая высокая цена, зафиксированная от реализации одного камня весом 102 карата, составила $641 500.