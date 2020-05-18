Индия приобрела очередную партию алмазного сырья в Анголе

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diam

По информации источников Rough & Polished в Анголе, компания Sodiam реализовала на этой неделе пять модулей алмазного сырья горнорудного общества Catoca в адрес трех индийских компаний. Цена сделки не известна. Но по информации источников, ориентировочная цена за карат составила 72-74 доллара.Как сообщалось ранее, Индия рассматривала вопрос о возможном введении моратория на импорт алмазного сырья в страну в связи с кризисной ситуацией на рынке вследствие пандемии COVID-19.