Добыча алмазов у Murowa Diamonds в первом квартале упала на 61%

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Фото: Murowa Diamonds

Объем производства Murowa Diamonds, входящей в группу компаний RioZim, в первом квартале 2020 года сократился на 61% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщают зимбабвийские средства массовой информации со ссылкой на RioZim.В сообщении газеты The Chronicle не указывается количество каратов алмазов, произведенных за рассматриваемый период. RioZim еще не опубликовала квартальные результаты на своем веб-сайте.«Снижение объема производства связано с нестабильным электроснабжением в течение рассматриваемого периода. Никаких существенных сбоев в производстве в результате пандемии Covid-19 по всей группе компаний не наблюдалось, - указывает RioZim, согласно СМИ. - Тем не менее угроза цепочке поставок сырья, что главным образом связано с импортом, остается ключевым бизнес-риском, поскольку в различных странах продолжает применяться строгий трансграничный контроль».Murowa Diamonds в первом квартале зафиксировала падение добычи алмазов на 7%, до 685 000 каратов в 2019 году против 740 244 каратов, произведенных в тот же период в 2018 году.Снижение производства произошло из-за перебоев в электроснабжении, что привело к простоям в работе.Несмотря на низкие объемы добычи, алмазный рудник внес положительный вклад в деятельность группы с долей прибыли в 22,9 млн зимбабвийских долларов.