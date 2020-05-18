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20 апреля 2020

Добыча алмазов у Murowa Diamonds в первом квартале упала на 61%

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Фото: Murowa Diamonds

Объем производства Murowa Diamonds, входящей в группу компаний RioZim, в первом квартале 2020 года сократился на 61% по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщают зимбабвийские средства массовой информации со ссылкой на RioZim.
В сообщении газеты The Chronicle не указывается количество каратов алмазов, произведенных за рассматриваемый период. RioZim еще не опубликовала квартальные результаты на своем веб-сайте.
«Снижение объема производства связано с нестабильным электроснабжением в течение рассматриваемого периода. Никаких существенных сбоев в производстве в результате пандемии Covid-19 по всей группе компаний не наблюдалось, - указывает RioZim, согласно СМИ. - Тем не менее угроза цепочке поставок сырья, что главным образом связано с импортом, остается ключевым бизнес-риском, поскольку в различных странах продолжает применяться строгий трансграничный контроль».
Murowa Diamonds в первом квартале зафиксировала падение добычи алмазов на 7%, до 685 000 каратов в 2019 году против 740 244 каратов, произведенных в тот же период в 2018 году.
Снижение производства произошло из-за перебоев в электроснабжении, что привело к простоям в работе.
Несмотря на низкие объемы добычи, алмазный рудник внес положительный вклад в деятельность группы с долей прибыли в 22,9 млн зимбабвийских долларов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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