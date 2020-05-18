Индийский экспорт бриллиантов в 2019-20 годах упал на 22%

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Газета Times of India сообщила в понедельник о том, что экспорт бриллиантов из Индии в 2019–2020 годах сократился на 22%.

В сообщении говорится, что согласно данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), экспорт бриллиантов в марте сократился на 49%, до 960 млн долларов, против 1,8 млрд долларов в том же месяце прошлого года.

Экспорт бриллиантов в апреле-марте 2020 года сократился на 22%, до 18,66 млрд долларов против 24 млрд долларов в предыдущем году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished



