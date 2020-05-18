GIT обсуждает с Ассоциацией тайских банкиров финансовую поддержку промышленности

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Лаборатория Института драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда Фото: GIT

Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT), являющийся общественной организацией, недавно провел переговоры с представителями Ассоциации банкиров Таиланда (Thai Bankers' Association) и ювелирной промышленности с целью попросить банки о сотрудничестве в деле предоставления льготных кредитов для повышения денежного обеспечения фирм на удержание работников во время кризиса.Заявки многих предпринимателей на льготные кредиты были отклонены банками, поскольку в условиях экономического спада производство товаров, представляющих собой предметы роскоши, сопряжено с высоким риском. Прочие финансовые институты также не желают предоставлять кредиты отрасли.Поскольку сектор драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда сильно пострадал из-за пандемии, экспорт, вероятно, в этом году сократится. При этом экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий составляет третью по величине категорию экспорта в данной стране. В этой отрасли занято более 700 000 рабочих.В прошлом году экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий, включая золото, достиг 15,7 млрд долларов, что на 30,3% больше, чем в предыдущем году. Без учета золота, цены на которое были подвержены колебаниям, поставки ювелирных изделий из Таиланда в 2019 году составили 8,09 млрд долларов, что на 6,3% больше, чем в 2018 году. К основным экспортным рынкам Таиланда относятся АСЕАН, Индия, Ближний Восток и Гонконг.