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20 апреля 2020

De Beers назначила Моррисон для продвижения природных бриллиантов в США

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news_19052020_de_beers.jpgСалли Моррисон (Sally Morrison) присоединилась к отделу по работе с потребителями и брендам De Beers в качестве директора по связям с общественностью в отделе природных алмазов.
Ожидается, что в ближайшие месяцы она сложит свои обязанности в качестве главы маркетингового отдела Lightbox Jewelry, однако сообщается, что она уже приступила к работе на своей новой должности.
De Beers заявила, что Моррисон сосредоточится на работе со средствами массовой информации, торговле и привлечении дизайнеров к работе с натуральными камнями, уделяя особое внимание рынку США.
«Салли искренне увлечена ювелирной промышленностью, ей нравится доставлять радостью, которую природные камни приносят потребителям во всем мире, - сказал Стивен Люссье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент De Beers по потребителям и брендам. - В последние месяцы так много людей разлучаются со своими близкими, поэтому бриллианты будут играть более важную роль, чем когда-либо, помогая прославлять связи, которые так важны в нашей жизни».
Моррисон сказала, что De Beers всегда была лидером среди природных камней и их уникальной способности обозначать самые важные моменты жизни.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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