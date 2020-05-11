De Beers назначила Моррисон для продвижения природных бриллиантов в США

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Салли Моррисон (Sally Morrison) присоединилась к отделу по работе с потребителями и брендам De Beers в качестве директора по связям с общественностью в отделе природных алмазов.Ожидается, что в ближайшие месяцы она сложит свои обязанности в качестве главы маркетингового отдела Lightbox Jewelry, однако сообщается, что она уже приступила к работе на своей новой должности.De Beers заявила, что Моррисон сосредоточится на работе со средствами массовой информации, торговле и привлечении дизайнеров к работе с натуральными камнями, уделяя особое внимание рынку США.«Салли искренне увлечена ювелирной промышленностью, ей нравится доставлять радостью, которую природные камни приносят потребителям во всем мире, - сказал Стивен Люссье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент De Beers по потребителям и брендам. - В последние месяцы так много людей разлучаются со своими близкими, поэтому бриллианты будут играть более важную роль, чем когда-либо, помогая прославлять связи, которые так важны в нашей жизни».Моррисон сказала, что De Beers всегда была лидером среди природных камней и их уникальной способности обозначать самые важные моменты жизни.