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20 апреля 2020

Ботсвана экспортировала партию бриллиантов в связи с ослаблением ограничений

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Внутри здания Diamond Trading Company Botswana                                                          Фото: DTC Botswana

Горнодобывающая промышленность в Ботсване начинает возвращаться к нормальным рабочим условиям после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
Местные средства массовой информации привели слова постоянного секретаря министерства минеральных ресурсов Мметлы Масире (Mmetla Masire), который заявил, что на прошлой неделе страна экспортировала партию бриллиантов.
Он не смог предоставить больше информации о количестве экспортированных камней и пункте назначения.
Масире подтвердил, что Diamond Trading Company Botswana, Ботсванский алмазный центр (Diamond Hub) и Debswana возобновили свою деятельность.
Он добавил, что около 70% работников горнодобывающей промышленности вернулись на работу.
«Таким образом, общая численность рабочей силы возросла с 9 000 до 13 200 человек, и в целом горнодобывающий сектор будет работать достаточно хорошо», - сказал он.
Исполняющий обязанности постоянного секретаря в министерстве инфраструктуры Баренг Малаци (Bareng Malatsi) заявил, что возобновление работы будет проходить с соблюдением мер по борьбе с болезнями, но страна прибегнет к ограничениям в случае всплеска Covid-19.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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