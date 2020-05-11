Ботсвана экспортировала партию бриллиантов в связи с ослаблением ограничений

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Внутри здания Diamond Trading Company Botswana Фото: DTC Botswana

Масире подтвердил, что Diamond Trading Company Botswana, Ботсванский алмазный центр (Diamond Hub) и Debswana возобновили свою деятельность.

Он добавил, что около 70% работников горнодобывающей промышленности вернулись на работу.

«Таким образом, общая численность рабочей силы возросла с 9 000 до 13 200 человек, и в целом горнодобывающий сектор будет работать достаточно хорошо», - сказал он.

Исполняющий обязанности постоянного секретаря в министерстве инфраструктуры Баренг Малаци (Bareng Malatsi) заявил, что возобновление работы будет проходить с соблюдением мер по борьбе с болезнями, но страна прибегнет к ограничениям в случае всплеска Covid-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished





Горнодобывающая промышленность в Ботсване начинает возвращаться к нормальным рабочим условиям после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.Местные средства массовой информации привели слова постоянного секретаря министерства минеральных ресурсов Мметлы Масире (Mmetla Masire), который заявил, что на прошлой неделе страна экспортировала партию бриллиантов.Он не смог предоставить больше информации о количестве экспортированных камней и пункте назначения.