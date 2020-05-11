Диамантеры Гуджарата призывают правительство штата разрешить деятельность производственным подразделениям

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Диамантеры Гуджарата, Индия, призвали правительство штата разрешить алмазным и ювелирным предприятиям начать операции по выполнению экспортных обязательств, сообщает Times of India.Штат Махараштра уже предпринял подобный шаг.Лидеры отрасли заявили, что запуск подразделений Гуджарата поможет работникам снова заработать на жизнь. Президент Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association, SDA) Бабу Катхирия (Babu Kathiriya) сказал: «Подразделения должны быть запущены при соблюдении мер социального дистанцирования и ограничениях рабочей силы. Если подразделения возобновят работу, исход рабочих с предприятий можно будет сдержать».В последние две недели Суратская алмазная биржа (Surat Hira Bourse) экспортировала бриллианты стоимостью около 30 млрд рупий через Мумбай в Гонконг.Региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) отметил: «Диамантерам необходимо выполнять свои экспортные заказы. Предприятия должны иметь возможность начинать работать с менее чем 30% рабочей силы. Алмазные офисы в Мумбае работают с 10% рабочей силы».