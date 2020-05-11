Застой в алмазной промышленности Израиля не преодален

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В то время как экономика Израиля постепенно возвращается к нормальному состоянию по мере ослабления карантинных мер в связи COVID-19, алмазная отрасль страны по-прежнему находится в застое. Алмазная биржа Тель-Авива все еще закрыта, а алмазный район столицы Израиля сравним с городом-призраком, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.На фоне возобновления деятельности других мировых алмазных центров, таких как Антверпен, израильская промышленность добивается открытия объектов своей инфраструктуры при соблюдении действующих карантинных ограничений и мер социального дистанцирования.По данным Reuters, в Израиле объем алмазной торговли сократился на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние два месяца отрасль недосчиталась около US$1,5 млрд.Как заявил Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Алмазной биржи Израиля, ведущие предприятия отрасли до сих пор не получили от правительства новостей относительно оказания дополнительной финансовой поддержки. Они обратились к властям с просьбой увеличить кредитование с US$850 млн до US$1 млрд.