Китайская алмазодобывающая компания обвиняется в нарушении соблюдения правил карантина в Зимбабве

Фото: geralt (Pixabay)

Указ о государственном здравоохранении № 99 от 2020 года (Национальные меры по профилактике и сдерживанию распространения Covid-19) позволяет предприятиям работать с 8:00 до 15:00 «за исключением особых ситуаций».Anjin вернулась в Маранге после того, как в 2016 году ее вытеснили с алмазных месторождений другие алмазодобывающие компании.CNRG также заявила, что Murowa Diamonds и Bikita Minerals были единственными компаниями, которые соблюдают установленное указом время работы.«Мы рекомендуем правительству созвать трехсторонний форум для переговоров, чтобы обсудить поведение работодателей и работников во время карантина, - заявила правозащитная группа. - Парламент должен изменить Закон о труде, чтобы установить нормы поведения работодателей и работников во время чрезвычайных ситуаций».