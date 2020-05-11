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Китайская алмазодобывающая компания обвиняется в нарушении соблюдения правил карантина в Зимбабве

Сегодня
Новости

Центр по управлению природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) обвинил китайскую алмазодобывающую компанию Anjin Investments и несколько других горнодобывающих компаний в нарушении карантинных мер, принятых властями Зимбабве.
Агенство NewZimbabwe.com привело сообщение CNRG о том, что Anjin работала в течение 12 часов, что является явным нарушением правил о карантине. 

geralt
Фото: geralt (Pixabay)


Указ о государственном здравоохранении № 99 от 2020 года (Национальные меры по профилактике и сдерживанию распространения Covid-19) позволяет предприятиям работать с 8:00 до 15:00 «за исключением особых ситуаций».
Anjin вернулась в Маранге после того, как в 2016 году ее вытеснили с алмазных месторождений другие алмазодобывающие компании.
CNRG также заявила, что Murowa Diamonds и Bikita Minerals были единственными компаниями, которые соблюдают установленное указом время работы.
«Мы рекомендуем правительству созвать трехсторонний форум для переговоров, чтобы обсудить поведение работодателей и работников во время карантина, - заявила правозащитная группа. - Парламент должен изменить Закон о труде, чтобы установить нормы поведения работодателей и работников во время чрезвычайных ситуаций».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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