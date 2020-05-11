АЛРОСА намерена еще больше снизить добычу в 2021-22 годах по сравнению с текущим годом

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АЛРОСА рассматривает возможность снижения добычи в 2021-22 годах до 26 млн каратов в годовом исчислении с уже пересмотренного показателя в 32 млн каратов в этом году в связи с кризисом на алмазном рынке.Об этом говорится в презентации к выпуску облигаций компании, сообщает агентство Финмаркет со ссылкой на Интерфакс.Такие показатели являются серьезным изменением в сторону понижения по сравнению с опубликованными ранее долгосрочными прогнозами по добыче на 2021-30 годы в 37-38 млн каратов.Сократить производство планируется на активах с высокими издержками и низкими ценами на сырье. Эффект от корректировки производства, согласно сообщению, оценивается в 4 млрд рублей.Скорректированный план добычи будет рассмотрен Наблюдательным советом компании в мае этого года.В этом году АЛРОСА уже урезала производственный план до 32 млн каратов с первоначального показателя в 34,2 млн каратов алмазов, что уже является снижением на 6%.Такой шаг может быть связан с приостановкой деятельности на руднике "Айхал" и карьере "Заря" Айхальского ГОКа, на долю которых приходится около 2,6 млн каратов алмазов или менее 7% годовой добычи.Ранее сообщалось, что работы на руднике «Айхал» и карьере «Заря» Айхальского ГОКа были временно приостановлены с 15 мая по 30 сентября текущего года в связи с «кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированными в том числе распространением в марте-апреле 2020 года по всему миру вируса COVID-19», заявили в компании.Меры, предпринимаемые правительствами по всему миру для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, серьезно сказываются на секторе алмазодобычи. Так, большинство рудников в Ботсване, ЮАР и Канаде уже перешли на режим техобслуживания. Многие алмазодобывающие компании пересматривают свои производственные планы в сторону понижения. De Beers в апреле опубликовала свой новый производственный план на 2020 год, снизив показатели добычи до до 25-27 миллионов каратов алмазов по сравнению с предыдущим показателем в размере от 32 до 34 миллионов каратов.Ангольская Endiama также пересмотрела свой целевой объем добычи алмазов в 2020 году и снизила его до 8 млн каратов алмазов по сравнению с предыдущим показателем в 10 млн каратов камней.