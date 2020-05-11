Ангола сократит добычу алмазов на 2 млн каратов в 2020 году

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Ангола, которая изначально была намерена произвести 10 млн каратов в 2020 году, объявила о снижении целевого объема добычи алмазов на 2 млн каратов из-за ограничений, наложенных в результате пандемии коронавируса, сообщают государственные средства массовой информации.Агентство Angop привело слова президента Endiama Жозе Мануэля Ганги Жуниора (José Manuel Ganga Júnior), который заявил, что в 2020 году объем производства составит 8 млн каратов.До пандемии Endiama работала над расширением производства с тем, чтобы стать одной из трех крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.По словам Ганги Жуниора, существующие шахты реконструируются с целью увеличения производственных мощностей, при этом особое внимание уделяется старой концессии Луво (Luvo).Он сказал, что новый рудник Луаше (Luaxe) в провинции Южная Лунда также должен быть запущен для увеличения добычи алмазов в стране.Endiama вместе с российской АЛРОСА ведут поиск алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).Месторождение было открыто в 2013 году и имеет запасы алмазов в размере около 350 млн каратов при сроке службы шахты в 30 лет.В 2019 году Ангола произвела 9,1 млн каратов алмазов.Посол Бельгии в Анголе Йозеф Сметс (Jozef Smets) заявил, что его страна намерена расширять сотрудничество с Анголой в рамках алмазного сектора.По сообщению Euronews, сотрудничество будет направлено на усиление контроля за качеством и происхождением алмазов.«В такой прозрачной экономике, как бельгийская, мы не можем допустить, чтобы нам не хватало прозрачности в этом очень деликатном секторе», - сказал Сметс, высоко оценивая «активное» участие Анголы в Кимберлийском процессе.Он сказал, что текущая реформа, проводимая в ангольском алмазном секторе, сделает страну более привлекательной для бельгийских компаний.«Ангола проводит реструктуризацию алмазного сектора, и мы следим за этим процессом, и мы хотим предложить в основном партнерские отношения с тем, чтобы укрепить потенциал Анголы для контроля качества, а также для повышения прозрачности при отслеживании происхождения алмазов», - сказал Сметс.