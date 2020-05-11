Эксклюзив

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

Сегодня

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Ангола сократит добычу алмазов на 2 млн каратов в 2020 году

Сегодня
Новости

angola_flag.pngАнгола, которая изначально была намерена произвести 10 млн каратов в 2020 году, объявила о снижении целевого объема добычи алмазов на 2 млн каратов из-за ограничений, наложенных в результате пандемии коронавируса, сообщают государственные средства массовой информации.
Агентство Angop привело слова президента Endiama Жозе Мануэля Ганги Жуниора (José Manuel Ganga Júnior), который заявил, что в 2020 году объем производства составит 8 млн каратов.
До пандемии Endiama работала над расширением производства с тем, чтобы стать одной из трех крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.
По словам Ганги Жуниора, существующие шахты реконструируются с целью увеличения производственных мощностей, при этом особое внимание уделяется старой концессии Луво (Luvo).
Он сказал, что новый рудник Луаше (Luaxe) в провинции Южная Лунда также должен быть запущен для увеличения добычи алмазов в стране.
Endiama вместе с российской АЛРОСА ведут поиск алмазов на кимберлитовом проекте Луаше (Luaxe).
Месторождение было открыто в 2013 году и имеет запасы алмазов в размере около 350 млн каратов при сроке службы шахты в 30 лет.
В 2019 году Ангола произвела 9,1 млн каратов алмазов.
Посол Бельгии в Анголе Йозеф Сметс (Jozef Smets) заявил, что его страна намерена расширять сотрудничество с Анголой в рамках алмазного сектора.
По сообщению Euronews, сотрудничество будет направлено на усиление контроля за качеством и происхождением алмазов.
«В такой прозрачной экономике, как бельгийская, мы не можем допустить, чтобы нам не хватало прозрачности в этом очень деликатном секторе», - сказал Сметс, высоко оценивая «активное» участие Анголы в Кимберлийском процессе.
Он сказал, что текущая реформа, проводимая в ангольском алмазном секторе, сделает страну более привлекательной для бельгийских компаний.
«Ангола проводит реструктуризацию алмазного сектора, и мы следим за этим процессом, и мы хотим предложить в основном партнерские отношения с тем, чтобы укрепить потенциал Анголы для контроля качества, а также для повышения прозрачности при отслеживании происхождения алмазов», - сказал Сметс.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished