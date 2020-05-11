Ювелиры Таиланда ищут финансовую поддержку у правительства

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Представители ювелирной промышленности Таиланда призвали правительство предоставить финансовую поддержку в размере не менее 50 млрд бат для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, которая сильно пострадала от вспышки коронавируса, чтобы позволить компаниям оставаться в бизнесе и сохранять квалифицированную рабочую силу, сообщает Bangkok Post.По словам Дуангкамолы Джиамбутры (Duangkamol Jiambutr), директора Института драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT), местные производители сталкиваются с такой проблемой, как нехватка ликвидности, потому что большинство предпринимателей выделяет наличные средства для покупки запасов сырья, таких как драгоценные камни.«Пандемия нанесла тяжелый урон ювелирной промышленности во многих странах, особенно на таких основных рынках, как Китай, Гонконг, Европа и США. Во всем мире ограничительные меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию многих розничных ювелирных магазинов, в то время как резкое падение числа иностранных туристов серьезно ударило по доходам отрасли», - пояснила она.Она добавила, что крупные производители, вероятно, еще смогут протянуть до конца этого года, но мелкие операторы могут продержаться без посторонней помощи только один или два месяца.«Ослабление давления ликвидности, в частности, поможет сохранить квалифицированную рабочую силу в ювелирной промышленности, - сказала Дуангкамол. - Сохранение квалифицированных работников крайне важно, так как большинство из них родом из северной и северо-восточной части Таиланда. Они вряд ли будут продолжать использовать свои навыки, когда уедут домой, где они станут работать в сельскохозяйственном секторе или в других областях».