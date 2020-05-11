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20 апреля 2020

Richemont объявила аудированные результаты за год, закончившийся 31 марта 2020 года

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richemont_logo_2.pngШвейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», объявила аудированные консолидированные результаты за прошедший финансовый год, закончившийся 31 марта 2020 года. 
Продажи группы за год увеличились на 2% по фактическим курсам обмена валют, до €14 238 млн, и оставались стабильными при постоянных обменных курсах. Рост продаж был обеспечен онлайн-дистрибьюторами и ювелирными домами. Хорошие торговые показатели в Северной и Южной Америке, Европе и Японии более чем компенсировали спад в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Операционная прибыль группы снизилась на 22% в основном из-за пандемии Covid-19. Прибыль за год снизилась на 67%, до €931 млн. Благодаря постоянному поддержанию ликвидности баланс Richemont остается здоровым. По состоянию на 31 марта 2020 года, валовая денежная позиция Richemont составила €6 347 млн, чистая денежная позиция - €2 395 млн. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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