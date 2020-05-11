Эксклюзив

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Золотой рынок Дубая открылся и придерживается строгих мер безопасности

Сегодня
Новости

Исторический Золотой рынок в Дубае вновь открыл свои двери для бизнеса в рамках усилий, предпринимаемых правительством, по ослаблению ограничений на торговлю и поездки, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Рынок, в котором расположены сотни ювелирных магазинов, придерживается строгих мер безопасности, чтобы защитить здоровье своих клиентов и работников. Магазины рынка открыты с 11:00 до 21:00, а оптовые офисы работают с 10:00 до 17:00. Для обеспечения безопасности рынок должен работать с 30-процентной пропускной способностью в соответствии с правительственной стратегией по сдерживанию распространения инфекции. Клиенты и работники рынка должны соблюдать социальную дистанцию внутри магазинов, в их распоряжении будут дезинфицирующие средства, маски, а также перчатки. Работниками будет проводиться обязательная дезинфекция ювелирных изделий. 
«Мы выражаем нашу искреннюю благодарность руководителям этой страны, всем государственным структурам, полиции Дубая, службам безопастности и быстрого реагирования, которые неустанно работали, чтобы рынок смог открыться, - сказал Таухид Абдулла (Tawhid Abdulla), председатель Dubai Gold and Jewelry Group, отраслевой торговой организации. - При открытии рынка Deira Gold, уделяя особое внимание безопасным методам, руководство ОАЭ еще раз продемонстрировало, что мы можем поддерживать нашу устойчивость в условиях любых кризисов». 
Чтобы обеспечить безопасность и благополучие клиентов, перед открытием рынка Deira Gold его магазины прошли полную и обширную программу стерилизации в соответствии со строгими рекомендациями Министерства экономического развития (Department of Economic Development, DED) страны.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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