Золотой рынок Дубая открылся и придерживается строгих мер безопасности

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Исторический Золотой рынок в Дубае вновь открыл свои двери для бизнеса в рамках усилий, предпринимаемых правительством, по ослаблению ограничений на торговлю и поездки, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Рынок, в котором расположены сотни ювелирных магазинов, придерживается строгих мер безопасности, чтобы защитить здоровье своих клиентов и работников. Магазины рынка открыты с 11:00 до 21:00, а оптовые офисы работают с 10:00 до 17:00. Для обеспечения безопасности рынок должен работать с 30-процентной пропускной способностью в соответствии с правительственной стратегией по сдерживанию распространения инфекции. Клиенты и работники рынка должны соблюдать социальную дистанцию внутри магазинов, в их распоряжении будут дезинфицирующие средства, маски, а также перчатки. Работниками будет проводиться обязательная дезинфекция ювелирных изделий.

«Мы выражаем нашу искреннюю благодарность руководителям этой страны, всем государственным структурам, полиции Дубая, службам безопастности и быстрого реагирования, которые неустанно работали, чтобы рынок смог открыться, - сказал Таухид Абдулла (Tawhid Abdulla), председатель Dubai Gold and Jewelry Group, отраслевой торговой организации. - При открытии рынка Deira Gold, уделяя особое внимание безопасным методам, руководство ОАЭ еще раз продемонстрировало, что мы можем поддерживать нашу устойчивость в условиях любых кризисов».

Чтобы обеспечить безопасность и благополучие клиентов, перед открытием рынка Deira Gold его магазины прошли полную и обширную программу стерилизации в соответствии со строгими рекомендациями Министерства экономического развития (Department of Economic Development, DED) страны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished