Золотой рынок Дубая открылся и придерживается строгих мер безопасности

«Мы выражаем нашу искреннюю благодарность руководителям этой страны, всем государственным структурам, полиции Дубая, службам безопастности и быстрого реагирования, которые неустанно работали, чтобы рынок смог открыться, - сказал Таухид Абдулла (Tawhid Abdulla), председатель Dubai Gold and Jewelry Group, отраслевой торговой организации. - При открытии рынка Deira Gold, уделяя особое внимание безопасным методам, руководство ОАЭ еще раз продемонстрировало, что мы можем поддерживать нашу устойчивость в условиях любых кризисов».
Чтобы обеспечить безопасность и благополучие клиентов, перед открытием рынка Deira Gold его магазины прошли полную и обширную программу стерилизации в соответствии со строгими рекомендациями Министерства экономического развития (Department of Economic Development, DED) страны.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished