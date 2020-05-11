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13 апреля 2020
Объявлен тендер на поиск алмазов в Архангельской области
Алмаз «Ольза», добытый на руднике им. В. Гриба Фото: АГД ДАЙМОНДС
В течение двух лет на Ручьевской площади в Мезенском районе Архангельской области будут проводить геологоразведочные работы по поиску месторождений алмазов, сообщает RosTender.info в пресс-релизе, распространенном в четверг.
Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) объявил тендер по выбору подрядчика для геологического изучения недр. С победителем готовы заключить контракт на 231,8 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 4 июня, 15 июня подведут его итоги.
Как указано в материалах тендера, размер площади, на которой будут работать геологи, составляет 1645 кв. километров. Они будут искать здесь «кусты» кимберлитовых тел, отдельные кимберлитовые трубки и новые перспективные магнитные аномалии трубочного типа.
Затем специалисты оценят прогнозные ресурсы алмазов категории Р2 и выделят перспективные участки для геологоразведочных работ последующих стадий. Итоги своей работы они должны представить Севзапнедрам в четвертом квартале 2022 года.
В Архангельской области алмазодобывающую деятельность ведут два предприятия – компания АГД ДАЙМОНДС, ведущая добычу на месторождении им. В. Гриба, и компания Севералмаз, разрабатывающая трубку им. М. В. Ломоносова.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург