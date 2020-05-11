АЛРОСА проведет годовое Общее собрание акционеров в заочной форме

Годовое Общее собрание акционеров АЛРОСА состоится 24 июня 2020 года в форме заочного голосования в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Такое решение принял Наблюдательный совет АЛРОСА в среду, 13 мая, по итогам голосования.
На повестке дня: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании, распределить прибыль и утвердить дивиденды за 2019 год, избрать членов Наблюдательного совета и решить ряд других вопросов.
Бюллетени для голосования акционеры смогут заполнить как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Бумажные бюллетени можно будет направить по почте либо в офис компании в Мирном: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО), либо реестродержателю: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронную форму бюллетеней для голосования можно заполнить в Интернете по адресу www.vtbreg.ru или www.e-vote.ru. Заполненные бюллетени принимаются до 24 июня включительно.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург