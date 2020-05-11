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13 апреля 2020

Доходы от горнодобывающей деятельности в Сьерра-Леоне снизились

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sierra-leone_flag.pngДоходы от горной промышленности в Сьерра-Леоне значительно сократились, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, препятствуют экспорту алмазов и золота добывающими компаниями.
Доходы от добычи полезных ископаемых в этой западноафриканской стране снизились на 85%, до $330 000, в апреле этого года по сравнению с $2,24 млн в апреле 2019 года, согласно данным министерства горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне, приведенным агентством Reuters.
«Это означает большие проблемы для Сьерра-Леоне, - заявил министр горнодобывающей промышленности Фоде Радо Йоки (Foday Rado Yokie). - Мы молимся о том, чтобы все снова открылось в ближайшие несколько месяцев, потому что это полностью ослабляет нашу экономику».
На добычу полезных ископаемых приходится более 80% экспортной выручки Сьерра-Леоне.
Экспорт золота и алмазов был остановлен к концу марта, когда эта западноафриканская страна отменила все воздушные перевозки, чтобы сдержать распространение COVID-19.
Соучредитель дочерней компании Trustco Holdings по добыче алмазов Meya Mining Ибрагим Сори Камара (Ibrahim Sorie Kamara) сказал, что коронавирус и низкие цены на алмазы влияют на инвесторов, которые избегают вкладывать деньги в Сьерра-Леоне.
«Худшее, что случилось из-за COVID-19, состоит в том, что пандемия сильно ударила по Западу, на который мы рассчитываем, - сказал Камара. - Приходится опираться на себя, когда большой рынок не может предложить поддержку».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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