Эксклюзив

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Mountain Province объявила изменения в составе совета директоров

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mountainprovince_logo.pngMountain Province Diamonds Inc. объявила о включении Дина Чемберса (Dean Chambers) в состав совета директоров компании.
До недавнего времени Чемберс занимал пост независимого директора и председателя комитета по аудиту при совете директоров компании North American Palladium. Он обладает более чем 30-летним опытом работы в горнодобывающей промышленности.
Дэвид Уиттл (David Whittle) принял решение не добиваться переизбрания в совет директоров после более чем 20-летнего срока службы и подал в отставку с поста директора компании и председателя ее комитета по аудиту.
«Мы рады, что Дин согласился присоединиться к нашему совету директоров. Его обширные знания и опыт работы в горнодобывающей промышленности будут чрезвычайно ценны при решении проблем, связанных с пандемией COVID-19», - прокомментировал Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), председатель правления Mountain Province. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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