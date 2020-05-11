Mountain Province объявила изменения в составе совета директоров

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила о включении Дина Чемберса (Dean Chambers) в состав совета директоров компании.До недавнего времени Чемберс занимал пост независимого директора и председателя комитета по аудиту при совете директоров компании North American Palladium. Он обладает более чем 30-летним опытом работы в горнодобывающей промышленности.Дэвид Уиттл (David Whittle) принял решение не добиваться переизбрания в совет директоров после более чем 20-летнего срока службы и подал в отставку с поста директора компании и председателя ее комитета по аудиту.«Мы рады, что Дин согласился присоединиться к нашему совету директоров. Его обширные знания и опыт работы в горнодобывающей промышленности будут чрезвычайно ценны при решении проблем, связанных с пандемией COVID-19», - прокомментировал Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), председатель правления Mountain Province.