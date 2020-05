Йорам Дваш: мировая алмазная индустрия быстро восстановится

Сегодня

В своем заявлении исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил, что WFDB приобрела торговую платформу Get Diamonds, которая прочно утвердилась как крупнейшая платформа для торговли алмазами. Он также добавил, что с 27 апреля Get Diamonds доступна и в китайской версии, а русская и арабская версии, которые скоро будут выпущены, будут способствовать дальнейшему укреплению торговой платформы. Дваш отметил, что во всем мире, несмотря на то, что правительства начали снимать жесткие ограничения, компании и предприятия планируют вернуться к работе как можно скорее. Согласно его оценкам, коммерческие и промышленные круги установятся в определенном ритме, возможно, они не достигнут того темпа работы, который был до короны, однако такое развитие событий можно уже назвать положительным."Многие практики, к которым нам всем приходилось прибегать в период локдауна, без сомнения останутся с нами. Одной из них является использование цифровых технологий и расширение онлайн-торговли. И платформа WFDB Get Diamonds является тому прекрасным примером", - добавил он.Get Diamonds получила превосходный отклик от ведущих игроков отрасли, которые поддержали платформу и призвали членов своих бирж присоединиться к ней, в частности Лоуренс Ма (Lawrence Ma), президент-основатель и председатель Алмазной федерации Hong Kong China Limited. Дваш заверил алмазную отрасль, что она может войти в новый период «после короны» с уверенностью, что теперь в ее распоряжении есть сильная торговая платформа, созданная диамантерами для алмазной промышленности. WFDB также объявила, что Комитет по собственности Get Diamonds принял решение о том, что совет директоров дочерней компании Get Diamonds, который будет сформирован в ближайшее время, будет состоять из 12 членов. В него войдут пять представителей крупных бирж, пять дилеров алмазов из разных стран и два общественных представителя, которые не являются торговцами алмазами.На настоящий момент были озвучены следующие имена: представители основных бирж - Йорам Дваш, WFDB, исполняющий обязанности президента, президент Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, ISDE), Израиль, Ануп Мехта (Anoop Mehta), президент Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse), Индия, Моше Салем ( Moshe Salem), президент Diamond Club West Coast, США, Филипп Барсамян (Philippe Barsamian), президент Федерации бельгийских алмазных бирж (Federation of Belgian Diamond Bourses), Реувен Кауфман (Reuven Kaufman), президент Клуба алмазных дилеров Нью-Йорка (Diamond Dealers Club NY), США. Алмазные дилеры из разных стран - Анкит Шах (Ankit Shah) из Ankit Gems Pvt. Ltd., Индия, Лиор Эшед (Lior Eshed) из Eshed Diam Ltd., Израиль, Радж Мехта (Raj Mehta) из Rosy Blue, Бельгия, Симит Сатиш Парикх (Simit Satish Parikh) из Sim Gems Ltd., Гонконг, Ярон Тургеман (Yaron Turgeman) из Taly Diamonds LLC, США. Два общественных представителя будут выбраны членами совета директоров в ближайшее время.Йорам Дваш, исполняющий обязанности президента WFDB, сказал: «Мы уже прошли некоторые этапы на пути формализации операций платформы Get Diamonds, но нам необходимо еще доработать некоторые аспекты, чтобы платформа как следует заработала».