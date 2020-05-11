Продажи ювелирных изделий в 2020–21 финансовом году упадут на 25% - индийское рейтинговое агентство

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Продажи ювелирных изделий могут сократится на 25% в период с апреля по май 2020–21 финансового года в связи с введением по всему миру ограничений из-за COVID-19 более чем на 40 дней и общего сокращения располагаемого дохода людей. Такие данные привело индийское рейтинговое агентство India Ratings & Research в своем сообщении от 11 мая.

В первом полугодии 2021 финансового года в период с апреля по сентябрь спрос на ювелирные изделия для розничной торговли останется слабым, однако в связи с праздничным и свадебным сезоном в третьем квартале 2021 финансового года в октябре-декабре ожидается резкое восстановление продаж. Спрос на золотые ювелирные изделия уже снизился в 2020 финансовом году с точки зрения тоннажа и выручки из-за экономического спада и роста цен на золото. Возможность восстановления спроса в 2021 финансовом году была сорвана из-за ограничений, связанных с COVID-19, и последующего продолжающегося экономического спада в стране. Поскольку исследовательская организация уже дважды пересматривала темпы роста ВВП в 2021 финансовом году с января 2020 года до 1,9 процента, возможен дальнейший пересмотр в сторону понижения, если пандемия продолжит развиваться, что приведет к общему показателю в 25% в годовом исчислении.

Тем не менее бизнес в сельской местности и свадьбы могут способствовать устойчивости спроса, тем более с четвертого квартала 2021 финансового года с января по март продажи, вероятно, улучшатся из-за эффекта низкой базы сравнения и ожидаемой нормализации экономической деятельности. Общий импорт золота в Индию, который в основном обусловлен спросом на ювелирные изделия, также, вероятно, в 2021 финансовом году сократится до десятилетнего минимума. В долгосрочной перспективе спрос на ювелирные изделия будет поддерживаться ростом сбережений со стороны конечных пользователей среднего и высшего среднего класса из-за отсрочки покупок и по другим причинам. Общий долгосрочный прогноз спроса остается оптимистичным, поскольку золото остается привлекательным активом для инвестиций. Ожидается, что после 2021 финансового года отрасль начнет восстанавливаться благодаря росту курса золота и привлекательности этого драгметалла для создания ювелирных изделий, что обусловлено традиционными факторами.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished