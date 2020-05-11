Эксклюзив

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Продажи ювелирных изделий в 2020–21 финансовом году упадут на 25% - индийское рейтинговое агентство

Сегодня
Новости

Продажи ювелирных изделий могут сократится на 25% в период с апреля по май 2020–21 финансового года в связи с введением по всему миру ограничений из-за COVID-19  более чем на 40 дней и общего сокращения располагаемого дохода людей. Такие данные привело индийское рейтинговое агентство India Ratings & Research в своем сообщении от 11 мая.  
В первом полугодии 2021 финансового года в период с апреля по сентябрь спрос на ювелирные изделия для розничной торговли останется слабым, однако в связи с праздничным и свадебным сезоном в третьем квартале 2021 финансового года в октябре-декабре ожидается резкое восстановление продаж. Спрос на золотые ювелирные изделия уже снизился в 2020 финансовом году с точки зрения тоннажа и выручки из-за экономического спада и роста цен на золото. Возможность восстановления спроса в 2021 финансовом году была сорвана из-за ограничений, связанных с COVID-19, и последующего продолжающегося экономического спада в стране. Поскольку исследовательская организация уже дважды пересматривала темпы роста ВВП в 2021 финансовом году с января 2020 года до 1,9 процента, возможен дальнейший пересмотр в сторону понижения, если пандемия продолжит развиваться, что приведет к общему показателю в 25% в годовом исчислении. 
Тем не менее бизнес в сельской местности и свадьбы могут способствовать устойчивости спроса, тем более с четвертого квартала 2021 финансового года с января по март продажи, вероятно, улучшатся из-за эффекта низкой базы сравнения и ожидаемой нормализации экономической деятельности. Общий импорт золота в Индию, который в основном обусловлен спросом на ювелирные изделия, также, вероятно, в 2021 финансовом году сократится до десятилетнего минимума. В долгосрочной перспективе спрос на ювелирные изделия будет поддерживаться ростом сбережений со стороны конечных пользователей среднего и высшего среднего класса из-за отсрочки покупок и по другим причинам. Общий долгосрочный прогноз спроса остается оптимистичным, поскольку золото остается привлекательным активом для инвестиций. Ожидается, что после 2021 финансового года отрасль начнет восстанавливаться благодаря росту курса золота и привлекательности этого драгметалла для создания ювелирных изделий, что обусловлено традиционными факторами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished