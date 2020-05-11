Эксклюзив
Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers
Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...
11 мая 2020
Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора
В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...
05 мая 2020
TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...
27 апреля 2020
Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае
Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...
20 апреля 2020
Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
13 апреля 2020
Якутия отнесется с пониманием, если АЛРОСА приостановит еще один объект ради сохранения производства
Касаясь вопроса о восстановлении рудника «Мир» и строительстве рудника «Юбилейный», Айсен Николаев сообщил, что эти проекты пока находятся только на стадии изучения и рассмотрения и окончательные решения со сроками реализации по ним еще в принципе не принимались. «Но в целом, думаю, этот кризис все-таки не станет долгосрочным и, соответственно, не должен сильно сказаться на реализации каких-то ключевых долгосрочных проектов», - отметил он.
По мнению Айсена Николаева, являющегося также первым заместителем председателя Наблюдательного совета АЛРОСА, о выплате компанией дивидендов за первое полугодие 2020 года говорить пока преждевременно. «Это решение нужно будет принимать исходя из операционных и финансовых результатов за первые 6 месяцев, а также из реального состояния рынка в тот период, когда дивиденды будут обсуждаться», - сказал он.
В своем интервью глава Якутии рассказал о выдвинутом республикой предложении оказать поддержку компании АЛРОСА через выкуп алмазов в Гохран, разовой сделкой или частями, напомнив о том, что этот механизм уже был опробован в 2008-2009 годах и государство в итоге получило выгоду от этой операции, поскольку купленные тогда Гохраном алмазы выросли в цене. «На наш взгляд, это эффективная (и как показывает история - прибыльная) мера, которая могла бы помочь компании пройти кризисный период, минимизировав возможные потери и не теряя лидерства на рынке», - подчеркнул Айсен Николаев, сообщив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и пока ведется конструктивное обсуждение данного предложения.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург