Якутия отнесется с пониманием, если АЛРОСА приостановит еще один объект ради сохранения производства

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Это заявление сделал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью агентству Интерфакс, которое было опубликовано в среду. Отметив, что Якутия заинтересована в том, чтобы производство работало, и еще более в том, чтобы компания была стабильной, а люди были социально обеспечены, он сказал, что «если вдруг случится так, что нужно будет приостановить еще какой-то объект ради сохранения всего остального производства, мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», но повторил, что никаких конкретных решений по этому поводу нет. В связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса, АЛРОСА недавно сообщила о приостановке добычи алмазов на рудниках «Айхал» и «Заря», что привело к частичному сокращению персонала.

Касаясь вопроса о восстановлении рудника «Мир» и строительстве рудника «Юбилейный», Айсен Николаев сообщил, что эти проекты пока находятся только на стадии изучения и рассмотрения и окончательные решения со сроками реализации по ним еще в принципе не принимались. «Но в целом, думаю, этот кризис все-таки не станет долгосрочным и, соответственно, не должен сильно сказаться на реализации каких-то ключевых долгосрочных проектов», - отметил он.

По мнению Айсена Николаева, являющегося также первым заместителем председателя Наблюдательного совета АЛРОСА, о выплате компанией дивидендов за первое полугодие 2020 года говорить пока преждевременно. «Это решение нужно будет принимать исходя из операционных и финансовых результатов за первые 6 месяцев, а также из реального состояния рынка в тот период, когда дивиденды будут обсуждаться», - сказал он.

В своем интервью глава Якутии рассказал о выдвинутом республикой предложении оказать поддержку компании АЛРОСА через выкуп алмазов в Гохран, разовой сделкой или частями, напомнив о том, что этот механизм уже был опробован в 2008-2009 годах и государство в итоге получило выгоду от этой операции, поскольку купленные тогда Гохраном алмазы выросли в цене. «На наш взгляд, это эффективная (и как показывает история - прибыльная) мера, которая могла бы помочь компании пройти кризисный период, минимизировав возможные потери и не теряя лидерства на рынке», - подчеркнул Айсен Николаев, сообщив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и пока ведется конструктивное обсуждение данного предложения.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург



