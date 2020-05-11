BlueRock продаст в Антверпене алмазы, добытые на Кареевлей

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BlueRock рассчитывает экспортировать свою первую партию алмазов в Bonas к концу июня 2020 года.В компании заявили, что рынок в Антверпене, скорее всего, восстановится раньше, чем внутренний рынок, в основном из-за продолжающихся ограничений на поездки в Южную Африку и внутри нее, в то время как у многих международных покупателей есть офисы, расположенные в Антверпене.Bonas - крупнейший в мире независимый аукционный дом по продаже алмазов и драгоценных камней, осуществляющий 50 продаж в год и продавший в 2019 году 6,1 миллиона каратов камней.