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13 апреля 2020

BlueRock продаст в Антверпене алмазы, добытые на Кареевлей

Сегодня
Новости

BlueRock Diamonds заключила соглашение с Bonas-Couzyn N.V, входящей в группу Bonas, по продаже алмазов, добытых на руднике Кареевлей (Kareevlei), через предприятие в Антверпене.
Компания пересматривала свою стратегию продаж еще до пандемии COVID-19, чтобы получить доступ к алмазному рынку Антверпена, который привлекает значительно больше покупателей, чем алмазный рынок Южной Африки. 

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                   Фото: BlueRock


BlueRock рассчитывает экспортировать свою первую партию алмазов в Bonas к концу июня 2020 года.
В компании заявили, что рынок в Антверпене, скорее всего, восстановится раньше, чем внутренний рынок, в основном из-за продолжающихся ограничений на поездки в Южную Африку и внутри нее, в то время как у многих международных покупателей есть офисы, расположенные в Антверпене.
Bonas - крупнейший в мире независимый аукционный дом по продаже алмазов и драгоценных камней, осуществляющий 50 продаж в год и продавший в 2019 году 6,1 миллиона каратов камней.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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