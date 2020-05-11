Азиатские потребители спешат в магазины из-за роста цен на люксовые бренды

Потребители по всей Азии спешат в магазины люксовых брендов, чтобы успеть приобрести товары класса «люкс» до ожидаемого повышения цен, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.
На прошлой неделе компания Louis Vuitton в третий раз в текущем году повысила цены на свою продукцию. Многие потребители ожидают, что другие бренды, такие как Chanel, Dior и Gucci, последуют примеру Louis Vuitton.
Более высокие цены - одна из стратегий восполнения финансовых потерь, вызванных пандемией COVID-19.
По всей Азии из-за неудовлетворенного спроса и невозможности для покупателей путешествовать и приобретать предметы роскоши за рубежом на рынке престижной продукции наблюдается увеличение трафика и продаж в магазинах.
В Южной Корее, занимающей 8-е место в мире по величине рынка роскоши, после того, как власти страны ослабили строгие карантинные меры, жаждущие потратить свои деньги покупатели часами выстаивали в очереди у магазина Chanel в универмаге Seoul Lotte.
В то же время страхи перед второй волной пандемии в Южной Корее и других странах, а также возможность возвращения к вынужденной изоляции подталкивают потребителей принимать решения о покупках уже сейчас, а не откладывать их на потом.