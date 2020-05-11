Азиатские потребители спешат в магазины из-за роста цен на люксовые бренды

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Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Более высокие цены - одна из стратегий восполнения финансовых потерь, вызванных пандемией COVID-19.По всей Азии из-за неудовлетворенного спроса и невозможности для покупателей путешествовать и приобретать предметы роскоши за рубежом на рынке престижной продукции наблюдается увеличение трафика и продаж в магазинах.В Южной Корее, занимающей 8-е место в мире по величине рынка роскоши, после того, как власти страны ослабили строгие карантинные меры, жаждущие потратить свои деньги покупатели часами выстаивали в очереди у магазина Chanel в универмаге Seoul Lotte.В то же время страхи перед второй волной пандемии в Южной Корее и других странах, а также возможность возвращения к вынужденной изоляции подталкивают потребителей принимать решения о покупках уже сейчас, а не откладывать их на потом.