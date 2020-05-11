Выручка Lucara в первом квартале упала из-за разного качества камней и снижения цен

Фото: Lucara Diamond

Снижение средней цены за карат и общего дохода в первом квартале 2020 года было обусловлено несколькими факторами - разным качеством камней, представленных для продажи, и более низкими ценами реализации товаров, аналогичными ценам в середине 2019 года.Компания также добыла 91 536 каратов алмазов с рудника Карове (Karowe) в первом квартале 2020 года по сравнению с 132 333 каратами годом ранее.По сообщению Lucara, восстановление ценовой политики как на бриллианты, так и на алмазы, которое началось в конце 2019 года, было остановлено пандемией COVID-19, и в результате этого несколько крупных и мелких производителей алмазов перевели свои заводы на обслуживание или отменили запланированные продажи.Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, по состоянию на 7 мая 2020 года рудник Карове продолжает работать на полных мощностях, компания соблюдает меры для социального дистанцирования и другие нормы безопасности для охраны труда с тем, чтобы ограничить распространение вируса.Правительство Ботсваны также временно предоставило Lucara разрешение на проведение продаж в Антверпене, Бельгия, и теперь алмазный тендер второго квартала, который первоначально планировалось повести в середине мая в Габороне, как ожидается, будет перенесен и будет проведен в Антверпене, как только рыночные условия наладятся.