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13 апреля 2020

Выручка Lucara в первом квартале упала из-за разного качества камней и снижения цен

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Lucara Diamonds получила $34,1 млн в результате продажи 86 178 каратов алмазов в первом квартале 2020 года, включая камни, проданные на торговой платформе Clara.
В компании сообщили, что средняя цена за карат алмазов составила $396, в результате чего операционная маржа составила $195 за карат.
Lucara заявила, что количество проданных каратов в первом квартале 2020 года сократилось на 10% по сравнению с 95 053 каратами, проданными за $48,7 млн или последней цене в $512 за карат годом ранее. 

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       Фото: Lucara Diamond



Снижение средней цены за карат и общего дохода в первом квартале 2020 года было обусловлено несколькими факторами - разным качеством камней, представленных для продажи, и более низкими ценами реализации товаров, аналогичными ценам в середине 2019 года.
Компания также добыла 91 536 каратов алмазов с рудника Карове (Karowe) в первом квартале 2020 года по сравнению с 132 333 каратами годом ранее.
По сообщению Lucara, восстановление ценовой политики как на бриллианты, так и на алмазы, которое началось в конце 2019 года, было остановлено пандемией COVID-19, и в результате этого несколько крупных и мелких производителей алмазов перевели свои заводы на обслуживание или отменили запланированные продажи.
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, по состоянию на 7 мая 2020 года рудник Карове продолжает работать на полных мощностях, компания соблюдает меры для социального дистанцирования и другие нормы безопасности для охраны труда с тем, чтобы ограничить распространение вируса.
Правительство Ботсваны также временно предоставило Lucara разрешение на проведение продаж в Антверпене, Бельгия, и теперь алмазный тендер второго квартала, который первоначально планировалось повести в середине мая в Габороне, как ожидается, будет перенесен и будет проведен в Антверпене, как только рыночные условия наладятся.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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