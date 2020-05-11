Совет директоров ZCDC подал в отставку в связи с отсутствием правительственных консультаций - СМИ

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Члены совета директоров Zimbabwe Consolidated Diamond Company якобы подали в отставку в знак протеста против решения правительства предоставить иностранным фирмам лицензии на добычу без консультаций.«Эта отставка членов правления ZCDC из-за предоставления участка Portal B в Маранге китайской компании Anjin является лишь верхушкой айсберга того, что действительно происходит в Чиадзве, - привело агентство Chat263 заявление неназванного источника. - То, что мы видим, - это еще одна схватка за Маранге, поскольку 12 компаний уже объединились, некоторые из них претендуют на то, чтобы представлять сообщество, но будьте уверены, что за ними стоят лучшие топ-менеджеры».Специальный грант на участок 6026, которым владеет ZCDC, площадью 790 000 га, как утверждается, был разделен правительством на более мелкие концессии и распределен среди малоизвестных добывающих предприятий для проведение программ геологоразведки.Сообщается, что эти предприятия подписали соглашения о неразглашении с ZCDC.Vast Resources, ожидающая завершения создания совместного предприятия между своей дочерней компанией Katanga Mining и ZCDC, недавно заявила, что продолжает добросовестно действовать в интересах Зимбабве и всего сообщества Чиадзва.