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13 апреля 2020

Lucara сообщила о чистом убытке в $3,2 млн в первом квартале

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lucara_news.pngКанадская горнодобывающая компания Lucara Diamonds сообщила о чистом убытке в $3,2 млн в первом квартале текущего года, что стало результатом продолжающейся нагрузки на алмазодобывающую промышленность и снижения выручки от продаж.
Финансовые потери образовались, несмотря на то, что работы на полностью принадлежащем компании руднике Карове (Karowe) в Ботсване не останавливались, а добыча велась в соответствии с плановыми заданиями, пишет отраслевое издание Diamond loupe. 
По итогам первого квартала 2019 года Lucara получила чистую прибыль в размере $7,4 млн. Денежный поток в первые три месяца этого года сократился до $2,4 млн против $10,6 млн за тот же период 2019 года.
Учитывая неопределенность рыночных условий, компании предстоит оценить, какой объем денежных потоков предстоит потратить на планируемое подземное расширение Карове. Как ожидается, это позволит продлить срок службы шахты до 2040 года. Программа по расширению рудника оценивается в $514 млн.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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