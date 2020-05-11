Эксклюзив

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TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

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Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Индия ослабляет ограничения в некоторых частях страны

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news_13052020_Tanishq.jpgРозничная ювелирная промышленность Индии начала восстанавливаться, поскольку в некоторых частях страны были частично сняты ограничения, что привело к открытию некоторых магазинов и возобновлению торговли, которая была остановлена с 24 марта 2020 года.
Крупные розничные сети Индии, такие как Tanishq & Kalyan Jewellers, объявили об открытии ограниченного количества магазинов в некоторых штатах.
Компания Tanishq открыла свою сеть из 328 магазинов по всей стране поэтапно, первые 50 из них начали функционировать с 10 мая после обеспечения соблюдения всех норм и правил, объявленных правительством. Kalyan Jewelers также открыла 10 демонстрационных залов на первом этапе в Карнатаке, Одише, Ассаме и Пудучерри, которые находятся в зеленых зонах. На прошлой неделе компания уже начала свою деятельность на Ближнем Востоке, вновь открыв 9 автономных выставочных залов в ОАЭ и 3 выставочных зала в Катаре.
В Тамилнаде и других местах в больших выставочных залах с централизованным кондиционированием воздуха бутикам было отказано в открытии. Тем не менее некоторым мелким ювелирным магазинам в отдельных городских и сельских районах было разрешено начать свой бизнес.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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