Индия ослабляет ограничения в некоторых частях страны

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Розничная ювелирная промышленность Индии начала восстанавливаться, поскольку в некоторых частях страны были частично сняты ограничения, что привело к открытию некоторых магазинов и возобновлению торговли, которая была остановлена с 24 марта 2020 года.Крупные розничные сети Индии, такие как Tanishq & Kalyan Jewellers, объявили об открытии ограниченного количества магазинов в некоторых штатах.Компания Tanishq открыла свою сеть из 328 магазинов по всей стране поэтапно, первые 50 из них начали функционировать с 10 мая после обеспечения соблюдения всех норм и правил, объявленных правительством. Kalyan Jewelers также открыла 10 демонстрационных залов на первом этапе в Карнатаке, Одише, Ассаме и Пудучерри, которые находятся в зеленых зонах. На прошлой неделе компания уже начала свою деятельность на Ближнем Востоке, вновь открыв 9 автономных выставочных залов в ОАЭ и 3 выставочных зала в Катаре.В Тамилнаде и других местах в больших выставочных залах с централизованным кондиционированием воздуха бутикам было отказано в открытии. Тем не менее некоторым мелким ювелирным магазинам в отдельных городских и сельских районах было разрешено начать свой бизнес.