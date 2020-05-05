Эксклюзив

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

Вчера

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в апреле упали до $15,6 млн

Сегодня
Новости

alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщила, что общий объем продаж алмазного сырья и бриллиантов в апреле 2020 года составил $15,6 млн по сравнению с $147,8 млн в марте. 
Такое резкое падение показателей связано с тем, что компания практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции в связи активной реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса, которые были предприняты правительствами во всем мире, а также стремлением компании придерживаться политики приоритета цен над объемами (price over volume strategy).
Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $13,1 млн, бриллиантов − $2,4 млн.
Всего за первые четыре месяца 2020 г. продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $919,8 млн. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-апреле составила $894,4 млн, бриллиантов – $25,4 млн.
Заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев прокомментировал: «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях мы предложили клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды, что было позитивно встречено нашими покупателями. В нынешних условиях задача участников рынка – не допускать продолжения затоваривания в мидстриме, соотносить действия с реальным состоянием гранильного сектора, и мы придерживаемся этой тактики.
Тем не менее, необходимо помнить, что ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер – как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса. Мы имеем дело с редким природным ресурсом, запасы которого ограничены, эмоциональная ценность бриллиантов природного происхождения в глазах потребителя высока. По нашим оценкам, уже к началу III квартала будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы. Это мнение разделяют многие участники рынка».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished