Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в апреле упали до $15,6 млн

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщила, что общий объем продаж алмазного сырья и бриллиантов в апреле 2020 года составил $15,6 млн по сравнению с $147,8 млн в марте.Такое резкое падение показателей связано с тем, что компания практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции в связи активной реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса, которые были предприняты правительствами во всем мире, а также стремлением компании придерживаться политики приоритета цен над объемами (price over volume strategy).Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $13,1 млн, бриллиантов − $2,4 млн.Всего за первые четыре месяца 2020 г. продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $919,8 млн. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-апреле составила $894,4 млн, бриллиантов – $25,4 млн.Заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев прокомментировал: «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях мы предложили клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды, что было позитивно встречено нашими покупателями. В нынешних условиях задача участников рынка – не допускать продолжения затоваривания в мидстриме, соотносить действия с реальным состоянием гранильного сектора, и мы придерживаемся этой тактики.Тем не менее, необходимо помнить, что ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер – как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса. Мы имеем дело с редким природным ресурсом, запасы которого ограничены, эмоциональная ценность бриллиантов природного происхождения в глазах потребителя высока. По нашим оценкам, уже к началу III квартала будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы. Это мнение разделяют многие участники рынка».