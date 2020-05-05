Ювелирная отрасль приветствует решение правительства Махараштры снять некоторые ограничения на экспорт алмазов и ювелирных изделий

Сегодня

Тысячи экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий в Мумбае вздохнули с облегчением, так как правительство Махараштры, Индия, издало 11 мая указ, согласно которому алмазным и ювелирным компаниям, занимающимся экспортом, разрешается начать свою деятельность в Мумбае. Однако, учитывая продолжающуюся пандемию COVID-19, правительство разрешило этим предприятиям вернуть на работу только часть сотрудников. Сообщается также, что ответственность за транспортировку работников будет возлагаться на работодателя в течение все периода локдауна, говорится в пресс-релизе, распространенном Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC).Согласно заявлению GJEPC, это станет значительным шагом для начала операций по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий из Мумбая, поскольку в городе расположены Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse) и специальная экономическая зона «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ), которые являются двумя из крупнейших индийских экспортных ювелирных зон. Кроме того, считается, что BDB получила заявки на экспортные проценты от участников на сумму 550 млн долларов от 1673 отправленных посылок, а также ожидается, что SEEPZ экспортирует алмазы на сумму 10 млн долларов из 50 своих предприятий.Алмазная биржа Сурата (Surat Diamond Bourse) и Джайпур возобновили работу после почти 5-6 недель карантина. Эти центры работают в соответствии с правилами безопасности по предотвращению распространения Covid-19, установленными правительством. Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий вместе с другими торговыми органами обратились к правительству штата и центральному правительству, чтобы все основные центры по продаже драгоценных камней и ювелирных изделий по всей Индии возобновили работу с тем, чтобы отправить заказы, скопившиеся еще до периода локдауна.Председатель GJEPC Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Это великий шаг правительства Махараштры. Он поможет нам начать экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Мумбая и очистить очередь на отправку заказов. Я хотел бы выразить свою благодарность достопочтенному главному министру Уддхаву Теккерею (Uddhav Thackeray); Субхашу Десаи (Subhash Desai), министру правительства Махараштры; Пиюшу Гоялу (Piyush Goyal), министру торговли и промышленности Индии; департаменту доходов и департаменту таможни. BDB и SEEPZ в Мумбае являются крупными центрами, которые имеют огромное количество заказов, и отрасль рада, что эти центры будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько дней. Мы позаботимся о том, чтобы все фабрики и подразделения работали в соответствии со строгими правилами поддержания норм социальной дистанции и обеспечения частой дезинфекции производственных помещений, оборудования и рабочих».Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «Все заинтересованные стороны помогли нам начать экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий. Как всегда, мы получили огромную поддержку от министерства торговли и промышленности. Таможенный департамент оставался открытым во время продолжающегося периода ограничений, и чиновники смело поддержали экспорт товаров. Министерство торговли и таможенный департамент неустанно работали на экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий, и мы, как отрасль, благодарим их за постоянную поддержку. В результате отмены заказов из Алмазной биржи Сурата, Джайпура и SEEPZ, Мумбаи были сокращены».В особой экономической зоне Сурата деятельность ювелирных подразделений началась после 27 апреля 2020 года, а первый экспорт ювелирных товаров состоялся 5 мая. 8 подразделений начали свою деятельность в Особой зоне Сачина, Сурат. Суратская алмазная биржа (Surat Hira Bourse) помогает экспортерам в оформлении грузов, а экспорт в Гонконг возможен из аэропорта Мумбая прямым перелетом или по грузовому каналу.Джайпур - это еще один важный центр ювелирных изделий и драгоценных камней, откуда в среднем ежедневно отправляется 7-8 грузов из области национальной тарификации (Domestic Tariff Area, DTA). На сегодняшний день 40 компаний в ОЭЗ, Ситапура, и 25 предприятий в Индустриальном парке по содействию экспорту (Export Promotion Industrial Park, EPIP), Ситапура, возобновили свою деятельность. Джайпурская DTA провела 185 отправок из ОЭЗ, 42 отправки были проведены до 9 мая.В сообщениях средств массовой информации также говорится, что GJEPC и торговое сообщество благодарны за поддержку, оказанную MOC & I, министерством торговли и правительствами штатов. Таможенные службы в каждом центре Мумбая, Сурата, Джайпура и Дели оказывают постоянную помощь и оказывают поддержку в отправке и приеме посылок как при импорте, так и при экспорте. Ожидается, что индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий будет постепенно набирать обороты благодаря строгому соблюдению правил безопасности при Covid-19, установленных правительством.