Гохран может выкупить алмазы АЛРОСА на сумму $1,7 млрд

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Фото: АЛРОСА







Нынешнее обращение было отправлено в прошлом месяце и сейчас находится на рассмотрении в Минфине.

Гохран уже ранее выступал инструментом поддержи во время кризиса, когда в 2008 году Гохран закупил у АЛРОСА алмазное сырье на $1 млрд в государственный фонд, которое затем было продано с хорошей прибылью.

В марте этого года продажи алмазов и бриллиантов компанией АЛРОСА составили $152,8 млн, что на 59,5% меньше показателя за март прошлого года ($377,1 млн). Выручка от продаж алмазного сырья составила $148,7 млн (против $369,2 млн в прошлом году), бриллиантов − $4,1 млн (против $8,0 млн в прошлом году).

Всего в первом квартале 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $904,2 млн против $1,004 млн в первом квартале прошлого года (снижение на 10%).



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург Нынешнее обращение было отправлено в прошлом месяце и сейчас находится на рассмотрении в Минфине.Гохран уже ранее выступал инструментом поддержи во время кризиса, когда в 2008 году Гохран закупил у АЛРОСА алмазное сырье на $1 млрд в государственный фонд, которое затем было продано с хорошей прибылью.В марте этого года продажи алмазов и бриллиантов компанией АЛРОСА составили $152,8 млн, что на 59,5% меньше показателя за март прошлого года ($377,1 млн). Выручка от продаж алмазного сырья составила $148,7 млн (против $369,2 млн в прошлом году), бриллиантов − $4,1 млн (против $8,0 млн в прошлом году).Всего в первом квартале 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $904,2 млн против $1,004 млн в первом квартале прошлого года (снижение на 10%).

Республика Якутия, которая является одним из крупнейших акционеров АЛРОСА, предложила выкупить в Гохран алмазы российской алмазодобывающей компании на сумму $1,7 млрд, сообщает Finmarket со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.Согласно сообщению, эта сумма составляет почти 50% от годовой выручки компании. Для сравнения: в 2019 году компания реализовала алмазной продукции на $3,34 млрд.До возникновения кризиса, связанного с пандемией Covid-19, глава Якутии Айсен Николаев предлагал Гохрану выкупить алмазного сырья на сумму от $500 млн до $1 млрд, что составляет около четверти годовой добычи.