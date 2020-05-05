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13 апреля 2020

BlueRock возобновляет операции по добыче алмазов в Южной Африке

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bluerockdiamonds_logo.pngBlueRock Diamonds возобновила операции на своем руднике Кареевлей (Kareevlei) в регионе Кимберли, Южная Африка, после введения мер по сдерживанию распространения Covid-19.
Ожидается, что производитель алмазов, зарегистрированный на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), вернется к полным мощностям к концу мая 2020 года, однако решение по расширению компании было временно отложено.
«Руководство и совет директоров приложили немало усилий и тщательно продумали программу запуска работы на руднике Кареевлей, в частности обеспечение безопасности наших сотрудников, а также рассмотрели риски, связанные с производством и рынком в сложной и развивающейся ситуации», - сказал исполнительный председатель компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Ранее сообщалось, что BlueRock решила перевести рудник Кареевлей в регионе Кимберли на техническое обслуживание, при этом на месте останется лишь небольшая команда, которая обеспечит поддержание работоспособности шахты с тем, чтобы можно было вернуться к полномасштабному производству в кратчайшие сроки. 
Это также позволило сократить расходы до абсолютного минимума, поскольку все сотрудники, кроме основного персонала, были уволены. 
Запас алмазов и дробленого материала на поверхности Кареевлей оценивается в 30 000 тонн, что соответствует примерно 15 дням производства.  
В компании заявили, что этот материал будет использоваться для быстрого возврата к целевым уровням производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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