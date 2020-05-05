Эксклюзив

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

Вчера

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Senco Gold and Diamonds открывает свои магазины в 4 индийских штатах

Сегодня
Новости

Индийский ювелирный сектор постепенно начал свою деятельность по всей стране после разрешения правительственных органов о поэтапном возобновлении бизнеса.
Senco Gold and Diamonds объявила об открытии своих магазинов в зеленой и оранжевой зонах в 4 штатах - Западной Бенгалии, Ориссе, Ассаме и Карнатаке после принятия надлежащих мер безопасности, предложенных правительством Индии.
Бренд начал открывать свои 11 магазинов в этих четырех штатах после получения разрешения правительства. Торговая марка будет продолжать следовать инструкциям по безопасности, предложенным государственными органами.
Суванкар Сен (Suvankar Sen), исполнительный директор Senco Gold and Diamonds, сказал: «Мы возобновили работу в отдельных магазинах в 4 штатах - в Западной Бенгалии, Ориссе, Ассаме и Карнатаке после получения разрешения от соответствующих государственных органов. Чтобы обеспечить нашим клиентам безопасные гигиенические условия покупок и благополучие наших сотрудников, мы будем соблюдать все предложенные меры безопасности. Мы обеспечиваем бесконтактный шоппинг, используя новейшие технологии и уделяя особое внимание цифровым платежам».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished