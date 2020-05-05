Senco Gold and Diamonds открывает свои магазины в 4 индийских штатах

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Индийский ювелирный сектор постепенно начал свою деятельность по всей стране после разрешения правительственных органов о поэтапном возобновлении бизнеса.Senco Gold and Diamonds объявила об открытии своих магазинов в зеленой и оранжевой зонах в 4 штатах - Западной Бенгалии, Ориссе, Ассаме и Карнатаке после принятия надлежащих мер безопасности, предложенных правительством Индии.Бренд начал открывать свои 11 магазинов в этих четырех штатах после получения разрешения правительства. Торговая марка будет продолжать следовать инструкциям по безопасности, предложенным государственными органами.Суванкар Сен (Suvankar Sen), исполнительный директор Senco Gold and Diamonds, сказал: «Мы возобновили работу в отдельных магазинах в 4 штатах - в Западной Бенгалии, Ориссе, Ассаме и Карнатаке после получения разрешения от соответствующих государственных органов. Чтобы обеспечить нашим клиентам безопасные гигиенические условия покупок и благополучие наших сотрудников, мы будем соблюдать все предложенные меры безопасности. Мы обеспечиваем бесконтактный шоппинг, используя новейшие технологии и уделяя особое внимание цифровым платежам».