Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные и торговые результаты за 1 квартал 2020 года

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Фото: Mountain Province







«2020 год начался позитивно, производственные показатели соответствовали нашим плановым ожиданиям и немного опережали показатели аналогичного периода прошлого года. Наши продажи в первом квартале 2020 года также скромно превзошли ожидания с более высокими значениями за карат, реализованными в некоторых категориях. Быстрое распространение пандемии COVID-19 к концу квартала повлияло на нашу способность нормально функционировать и потребовало значительных изменений в наших процедурах, что оказало влияние на наши производственные возможности. Мы находимся на завершающей стадии подготовки нашего полного производственного прогноза на 2020 год и предоставим новые рекомендации в июне», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.

«Что касается рынка необработанных алмазов, то, как и все производители, мы ожидаем большей ясности относительно ослабления ограничений по всему миру, особенно в Бельгии, Дубае и Индии, прежде чем завершить работу и взять на себя обязательства по официальной продаже в конце второго квартала. Мы отмечаем, что в Европе началось ослабление ограничений, а в Индии начинается постепенное возобновление работы некоторых предприятий. Мы также получили запросы от наших клиентов о том, когда мы возобновим официальные продажи, что является положительным моментом», - добавил он.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished «2020 год начался позитивно, производственные показатели соответствовали нашим плановым ожиданиям и немного опережали показатели аналогичного периода прошлого года. Наши продажи в первом квартале 2020 года также скромно превзошли ожидания с более высокими значениями за карат, реализованными в некоторых категориях. Быстрое распространение пандемии COVID-19 к концу квартала повлияло на нашу способность нормально функционировать и потребовало значительных изменений в наших процедурах, что оказало влияние на наши производственные возможности. Мы находимся на завершающей стадии подготовки нашего полного производственного прогноза на 2020 год и предоставим новые рекомендации в июне», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании.«Что касается рынка необработанных алмазов, то, как и все производители, мы ожидаем большей ясности относительно ослабления ограничений по всему миру, особенно в Бельгии, Дубае и Индии, прежде чем завершить работу и взять на себя обязательства по официальной продаже в конце второго квартала. Мы отмечаем, что в Европе началось ослабление ограничений, а в Индии начинается постепенное возобновление работы некоторых предприятий. Мы также получили запросы от наших клиентов о том, когда мы возобновим официальные продажи, что является положительным моментом», - добавил он.

Mountain Province Diamonds Inc. объявила итоговые производственные и торговые результаты по алмазному руднику Гачо Куэй (Gahcho Kué) за первый квартал, закончившийся 31 марта 2020 года.За отчетный период было обработано 903 000 тонн алмазной руды, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года (в первом квартале 2019 года: 871 000 тонн). Произведено 1 655 121 карат алмазов при среднем содержании 1,83 карата на тонну руды, что на 4% превышает показатель аналогичного периода 2019 года в 1 585 000 каратов при среднем содержании алмазов в 1,82 карата.В первом квартале было продано 659 000 каратов алмазов при средней стоимости 99 канадских долларов за карат ($75) и общей выручке 65,4 млн канадских долларов ($49,2 млн) против 644 000 каратов при средней цене 94 канадских долларов за карат ($71) и общей выручке в 60,7 млн канадских долларов ($45,8 млн) в первом квартале 2019 года.