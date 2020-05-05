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13 апреля 2020

Компания Rio Tinto вводит тестирование на COVID-19 на алмазном руднике Диавик

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Компания Rio Tinto в качестве дополнительной меры предосторожности вводит тестирование на COVID-19 для защиты сотрудников и членов шахтерского сообщества на своем алмазном руднике Диавик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады. 

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Image credit: Rio Tinto


Некоммерческие эксперты в области общественного здравоохранения GuardRX развернули на месторождении свою лабораторию для реализации программы тестирования сотрудников и подрядчиков путем взятия у них мазков из носоглотки.
Программа реализуется в сотрудничестве с Главным государственным санитарным врачом Северо-Западных территорий. Тесты проходят все без исключения работники по прибытии на рудник и перед отъездом домой по завершении смены. 
«Мы полны решимости сделать все возможное для защиты наших людей и общин, и это тестирование добавит еще один слой к прочным мерам предосторожности, которые мы уже приняли на Диавик», - прокомментировал главный операционный директор Diavik Ричард Сторри (Richard Storrie).

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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