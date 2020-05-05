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Ювелирным заводам Мумбая разрешили возобновить ограниченную деятельность для выполнения экспортных обязательств

Сегодня
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Правительство штата Махараштра, Индия, издало сегодня указ, согласно которому ювелирные предприятия могут возобновить в ограниченном объеме свою деятельность по экспорту, связанную с алмазами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями в регионе Мумбаи, соблюдая при этом определенные меры предосторожности, сообщает Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC).
В соответствии с постановлением правительства от 11 мая под названием «Поправка к пересмотренным руководящим принципам, касающимся мер по сдерживанию распространения Covid-19 в штате», было решено, что «в районах муниципальных корпораций столичного региона Мумбаи (Municipal Corporations of Mumbai Metropolitan Region, MMR) будет осуществляться деятельность, связанная с алмазами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями только для выполнения экспортных обязательств». Компании, как сообщается, должны выполнить требования по обеспечению контроля доступа к предприятиям. Штат сотрудников, выходящих на работу, должен быть сокращен до 10%, а поездки будут разрешены только на автобусах с прямыми маршрутами до места назначения. 
В постановлении также говорится, что «никому из зоны сдерживания распространения болезни не разрешается работать в этих учреждениях», а предприятия «должны соблюдать все предписанные нормы социального дистанцирования и меры предосторожности». 
Правительство штата Махараштра далее заявляет, что на месте должен быть врач, чтобы «идентифицировать всех людей с гриппоподобным заболеванием и принять меры в соответствии с протоколом».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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