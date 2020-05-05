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Lucapa добыла 15-ый алмаз весом более 100 каратов на руднике Луло

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Lucapa Diamond добыла еще один белый алмаз весом более 100 каратов на принадлежащем компании на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе.
Белый камень ювелирного качества весом 171 карат - это уже 15-й алмаз весом более 100 каратов, добытый на сегодняшний день на руднике Луло, и второй алмаз массой более 100 каратов, добытый в этом году. 

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Фото: Lucapa Diamond


Это также четвертый по величине алмаз, добытый на сегодняшний день с начала работ на Луло.
«Добыча этого белого алмаза весом 171 карат по-прежнему поддерживает потенциал программы разведки кимберлитов, по мере того как продолжается программа по бурению высокоприоритетных кимберлитов на участке Кангидж (Canguige)», - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Белый алмаз весом 171 карат был добыт на горном блоке 6, когда на Луло возобновились горные работы.
На добывающем блоке 6 добыто 6 бриллиантов весом более 100 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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