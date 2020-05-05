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13 апреля 2020

De Beers предлагает своим покупателям дополнительную гибкость, расширив предложение на своей цифровой торговой платформе

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de_beers_group_logo.pngDe Beers Group Auctions представила новое торговое предложение - Платформу для покупок (Buy Platform), - с помощью которой зарегистрированные покупатели компании смогут приобретать алмазы в любое удобное для них время в свете текущей ситуации с COVID-19.
Согласно заявлению компании, расширенное предложение о продаже - это торговое предложение, в рамках которого зарегистрированные покупатели смогут в любое время и в любом месте совершить немедленную и прямую покупку на предоставленной компанией платформе. Они смогут выбрать нужный им товар из представленного ряда алмазов. Такая опция предоставит клиентам компании возможность совершить дополнительную покупку камней. Эта инициатива была запущена в дополнение к существующим аукционам, срок проведения которых ограничен временем.
«Мы постоянно ищем дополнительные способы удовлетворения потребностей наших клиентов в быстро меняющемся мире, и мы рады запустить Платформу для покупок, поскольку она предоставит нашим зарегистрированным покупателям дополнительный удобный канал для поиска того, что им нужно в удобное для них время», - сказал Аластер Бикерстафф (Alastair Bickerstaff), руководитель отдела разработки и продажи продукции De Beers.
Ранее компания уже сократила поставки алмазов в нижнем течении алмазопровода, так как большинство шахт компании приостановили производство для соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса и теперь работают или готовятся работать на гораздо более низких мощностях, чем обычно.
Компания также отменила свой третий сайт, предоставив сайтхолдерам 100-процентную гибкость в плане отсрочки своих покупок.
Кроме того, De Beers сократила свой план производства в этом году на семь миллионов каратов по сравнению со своим первоначальным планом.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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