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13 апреля 2020

Партнер Christie's и amfAR собирает средства для исследования COVID-19

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Christie's и amfAR, Фонд исследований СПИДа, заключили партнерство по сбору средств для исследований COVID-19 на глобальном аукционе Christie's, который пройдет в июне этого года.
Доходы от июньского мероприятия в Christie's New York пойдут на счет фонда amfAR. 

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Фото: geralt (Pixabay)


Являясь лидером в области исследований инфекционных заболеваний, amfAR недавно объявил о том, что он расширяет свои усилия для участия в комплексных мероприятиях по разработке эффективных методов лечения нового коронавируса. С этой целью amfAR учредил Фонд для борьбы с COVID-19.
Christie's и amfAR совместно объявят детали по каждому представленному лоту в течение мая.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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