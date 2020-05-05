Партнер Christie's и amfAR собирает средства для исследования COVID-19

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Фото: geralt (Pixabay)







Являясь лидером в области исследований инфекционных заболеваний, amfAR недавно объявил о том, что он расширяет свои усилия для участия в комплексных мероприятиях по разработке эффективных методов лечения нового коронавируса. С этой целью amfAR учредил Фонд для борьбы с COVID-19.

Christie's и amfAR совместно объявят детали по каждому представленному лоту в течение мая.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург Являясь лидером в области исследований инфекционных заболеваний, amfAR недавно объявил о том, что он расширяет свои усилия для участия в комплексных мероприятиях по разработке эффективных методов лечения нового коронавируса. С этой целью amfAR учредил Фонд для борьбы с COVID-19.Christie's и amfAR совместно объявят детали по каждому представленному лоту в течение мая.

Christie's и amfAR, Фонд исследований СПИДа, заключили партнерство по сбору средств для исследований COVID-19 на глобальном аукционе Christie's, который пройдет в июне этого года.Доходы от июньского мероприятия в Christie's New York пойдут на счет фонда amfAR.