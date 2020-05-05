Phillips проведет свой первый аукцион по смешанным категориям

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Phillips-Гонконг намерен провести первый онлайн-аукцион коллекционных предметов искусства, часов и ювелирных украшений с тем, чтобы привлечь больше молодых коллекционеров, сообщает WatchPro.Аукцион «Обновление: перезагрузка» (Refresh:Reload) откроется 20 мая. Торги завершатся 28 мая.«В Phillips мы также наблюдаем тенденцию к коллекционированию предметов в разных категориях, и, поскольку вкусы коллекционеров во всем мире продолжают развиваться, мы рады представить этот онлайн-аукцион», - привело агентство заявление Делиссы Хандоко (Delissa Handoko), руководителя отдела онлайн-продаж в Phillips-Гонконг.Как сообщается, на аукционе будут представлены недорогие предметы современного искусства, украшения и часы, в частности Rolex.