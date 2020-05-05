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Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

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Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

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TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

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13 апреля 2020

Phillips проведет свой первый аукцион по смешанным категориям

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Phillips-Гонконг намерен провести первый онлайн-аукцион коллекционных предметов искусства, часов и ювелирных украшений с тем, чтобы привлечь больше молодых коллекционеров, сообщает WatchPro.
Аукцион «Обновление: перезагрузка» (Refresh:Reload) откроется 20 мая. Торги завершатся 28 мая.
«В Phillips мы также наблюдаем тенденцию к коллекционированию предметов в разных категориях, и, поскольку вкусы коллекционеров во всем мире продолжают развиваться, мы рады представить этот онлайн-аукцион», - привело агентство заявление Делиссы Хандоко (Delissa Handoko), руководителя отдела онлайн-продаж в Phillips-Гонконг.
Как сообщается, на аукционе будут представлены недорогие предметы современного искусства, украшения и часы, в частности Rolex.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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