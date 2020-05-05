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06 апреля 2020

Pangolin делает успехи на проекте Квененг

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Компания Pangolin Diamonds обработала 25 кг точечных проб, полученных в ходе программы по бурению, на своем заводе по сепарации руды в тяжелой среде (dense media separation, DMS) производственной мощностью в 1 тонну в час. В ходе обработки были добыты хромит, клинопироксен и то, что называется фрагментами хромит-гранатового перидотита.
В компании заявили, что материал, добытый на дайке, в настоящее время считается обогащенным флогопитом лампрофиром. Он подобен алмазоносным лампрофирам, обнаруженным южноафриканской корпорацией по добыче полезных ископаемых Southern Africa Minerals Corporation в 1998 году приблизительно в 33 км к северу от участка, на котором проводилась программа по отбору проб. 

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Фото: Pangolin


Компания заявила, что такое открытие было сделано вследствие проведения программы отбора валовых проб на местности, где была идентифицирована хромитовая аномалия размером приблизительно 850 м x 250 м.
Около 52,5% хромитов, извлеченных из почв на проекте Квененг (Kweneng), свидетельствовали о поле стабильности алмазов.
Ранее хромиты были идентифицированы как алмазные включения в Западной Африке, на участке Доколвайо (Dokolwayo) в Свазиленде, на пяти шахтах в Кимберли, на Робертс Виктор Стар (Roberts Victor Star) - все в Южной Африке, на кимберлите Даявик (Diavik) в Канаде и Мурова (Murowa), а также на Ривер Ранч (River Ranch) в Зимбабве.
В Pangolin также сообщили, что программа по отбору проб почвы будет продолжена после снятия ограничений. Она будет направлена на определение горизонтальной протяженности дайки, выявление местонахождения любых вулканических трубок, связанных с дайкой, а также на поиск дополнительных даек в области KW04.
В настоящее время компания использует время, образовавшееся в период карантина, для просмотра всех существующих данных и планирования будущих полевых программ.
Он намерена возобновить разведку, как только будут сняты все ограничения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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