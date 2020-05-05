Pangolin делает успехи на проекте Квененг

Компания Pangolin Diamonds обработала 25 кг точечных проб, полученных в ходе программы по бурению, на своем заводе по сепарации руды в тяжелой среде (dense media separation, DMS) производственной мощностью в 1 тонну в час. В ходе обработки были добыты хромит, клинопироксен и то, что называется фрагментами хромит-гранатового перидотита.
В компании заявили, что материал, добытый на дайке, в настоящее время считается обогащенным флогопитом лампрофиром. Он подобен алмазоносным лампрофирам, обнаруженным южноафриканской корпорацией по добыче полезных ископаемых Southern Africa Minerals Corporation в 1998 году приблизительно в 33 км к северу от участка, на котором проводилась программа по отбору проб.
Компания заявила, что такое открытие было сделано вследствие проведения программы отбора валовых проб на местности, где была идентифицирована хромитовая аномалия размером приблизительно 850 м x 250 м.
Около 52,5% хромитов, извлеченных из почв на проекте Квененг (Kweneng), свидетельствовали о поле стабильности алмазов.
Ранее хромиты были идентифицированы как алмазные включения в Западной Африке, на участке Доколвайо (Dokolwayo) в Свазиленде, на пяти шахтах в Кимберли, на Робертс Виктор Стар (Roberts Victor Star) - все в Южной Африке, на кимберлите Даявик (Diavik) в Канаде и Мурова (Murowa), а также на Ривер Ранч (River Ranch) в Зимбабве.
В Pangolin также сообщили, что программа по отбору проб почвы будет продолжена после снятия ограничений. Она будет направлена на определение горизонтальной протяженности дайки, выявление местонахождения любых вулканических трубок, связанных с дайкой, а также на поиск дополнительных даек в области KW04.
В настоящее время компания использует время, образовавшееся в период карантина, для просмотра всех существующих данных и планирования будущих полевых программ.
Он намерена возобновить разведку, как только будут сняты все ограничения.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished