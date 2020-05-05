Pangolin делает успехи на проекте Квененг

Фото: Pangolin

Компания заявила, что такое открытие было сделано вследствие проведения программы отбора валовых проб на местности, где была идентифицирована хромитовая аномалия размером приблизительно 850 м x 250 м.Около 52,5% хромитов, извлеченных из почв на проекте Квененг (Kweneng), свидетельствовали о поле стабильности алмазов.Ранее хромиты были идентифицированы как алмазные включения в Западной Африке, на участке Доколвайо (Dokolwayo) в Свазиленде, на пяти шахтах в Кимберли, на Робертс Виктор Стар (Roberts Victor Star) - все в Южной Африке, на кимберлите Даявик (Diavik) в Канаде и Мурова (Murowa), а также на Ривер Ранч (River Ranch) в Зимбабве.В Pangolin также сообщили, что программа по отбору проб почвы будет продолжена после снятия ограничений. Она будет направлена на определение горизонтальной протяженности дайки, выявление местонахождения любых вулканических трубок, связанных с дайкой, а также на поиск дополнительных даек в области KW04.В настоящее время компания использует время, образовавшееся в период карантина, для просмотра всех существующих данных и планирования будущих полевых программ.Он намерена возобновить разведку, как только будут сняты все ограничения.