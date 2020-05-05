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В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

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27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

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Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

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06 апреля 2020

Гонконгская ювелирная выставка Jewellery & Gem ASIA перенесена на ноябрь 2020 года

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Ювелирная выставка Jewellery & Gem ASIA (JGA) в Гонконге, первоначально запланированная на июнь этого года, теперь перенесена на 26 - 29 ноября 2020 года в связи с распространением COVID-19. Выставка будет проходить в выставочном центре «AsiaWorld-Expo», сообщает организатор мероприятия Informa Markets. 
Ранее выставка была назначена на 25 - 28 июня. 
Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных выставок Informa Markets, заверила экспонентов, что контракты и внесенные за участие в JGA средства будут перенесены на новые даты. 
По ее словам, в ближайшие месяцы будет запущено виртуальное мероприятие, которое дополнит выставку Informa Markets и будет использовать торговую платформу «JewelleryNet». Она сказала, что экспоненты JGA 2020 приглашаются присоединиться к онлайн-мероприятию, чтобы продемонстрировать свои новейшие продукты и услуги, которые помогут поддерживать их бизнес в эти необычные времена.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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