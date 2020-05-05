Гонконгская ювелирная выставка Jewellery & Gem ASIA перенесена на ноябрь 2020 года

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Ювелирная выставка Jewellery & Gem ASIA (JGA) в Гонконге, первоначально запланированная на июнь этого года, теперь перенесена на 26 - 29 ноября 2020 года в связи с распространением COVID-19. Выставка будет проходить в выставочном центре «AsiaWorld-Expo», сообщает организатор мероприятия Informa Markets.Ранее выставка была назначена на 25 - 28 июня.Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных выставок Informa Markets, заверила экспонентов, что контракты и внесенные за участие в JGA средства будут перенесены на новые даты.По ее словам, в ближайшие месяцы будет запущено виртуальное мероприятие, которое дополнит выставку Informa Markets и будет использовать торговую платформу «JewelleryNet». Она сказала, что экспоненты JGA 2020 приглашаются присоединиться к онлайн-мероприятию, чтобы продемонстрировать свои новейшие продукты и услуги, которые помогут поддерживать их бизнес в эти необычные времена.