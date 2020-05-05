Эксклюзив

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Debswana ищет нового управляющего директора

Сегодня
Новости

debswana_logo.pngDebswana, совместное предприятие между De Beers и правительством Ботсваны, в настоящее время проводит интервью с кандидатами на пост главного управляющего директора, чтобы заменить Альберта Милтона (Albert Milton), который скончался в прошлом году после короткой болезни. 
«Совет директоров Debswana по-прежнему проводит интервью с теми, кто подал заявку на должность, и после этого они проинформируют о своем выборе правительство, как акционера», - привело агентство Patriot слова министра природных ресурсов Ботсваны Лефоко Моаги (Lefoko Moagi).
Министр отрицал, что у властей Габороне есть предпочтительный кандидат, которого они хотят назначить руководителем алмазной компании.
Однако говорится, что несколько ботсванских топ-менеджеров боролись за эту должность.
Нынешняя исполняющая обязанности управляющего директора, Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), как сообщается, возглавляет гонку.
До своего назначения она была финансовым директором Debswana с 2015 года.
«Конечно, De Beers будет ручаться за нее из-за ее силы в распределении акционеров», - сказал неназванный инсайдер.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished