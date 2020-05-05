Debswana ищет нового управляющего директора

Сегодня

Debswana, совместное предприятие между De Beers и правительством Ботсваны, в настоящее время проводит интервью с кандидатами на пост главного управляющего директора, чтобы заменить Альберта Милтона (Albert Milton), который скончался в прошлом году после короткой болезни.«Совет директоров Debswana по-прежнему проводит интервью с теми, кто подал заявку на должность, и после этого они проинформируют о своем выборе правительство, как акционера», - привело агентство Patriot слова министра природных ресурсов Ботсваны Лефоко Моаги (Lefoko Moagi).Министр отрицал, что у властей Габороне есть предпочтительный кандидат, которого они хотят назначить руководителем алмазной компании.Однако говорится, что несколько ботсванских топ-менеджеров боролись за эту должность.Нынешняя исполняющая обязанности управляющего директора, Линетт Армстронг (Lynette Armstrong), как сообщается, возглавляет гонку.До своего назначения она была финансовым директором Debswana с 2015 года.«Конечно, De Beers будет ручаться за нее из-за ее силы в распределении акционеров», - сказал неназванный инсайдер.