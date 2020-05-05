Эксклюзив

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

13 апреля 2020

Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...

06 апреля 2020

Компания Damas Jewellery в Дубае назначила Люка Перрамонда председателем совета директоров и генеральным директором

Сегодня
Новости

news_08052020_Perramond-Portrait.jpgДубайская компания Damas Jewellery объявила 6 мая о назначении Люка Перрамонда (Luc Perramond) председателем совета директоров и генеральным директором с 20 апреля. Перрамонд сменит первую женщину-генерального директора Damas Асилу Аттару (Asil Attar), назначенную на этот пост в феврале прошлого года, сообщает gulfnews.com. Перрамонд также заменит Хамди Чатти (Hamdi Chatti), который был назначен исполнительным председателем Damas в декабре 2018 года. Перрамонд ранее занимал пост президента и генерального директора Ralph Lauren Watches and Jewellery, а также также работал с Tag Heuer, Hermes Watches и H. Stern Jewelers. 
В Damas сказали, что Перрамонд поможет «преодолеть проблемы в беспрецедентные времена» и взлететь на новую высоту. Ювелирный бренд, основанный в 1907 году, в прошлом году объявил о планах расширить свое присутствие в странах Персидского залива и привлечь новые рынки.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished