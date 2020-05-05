Компания Damas Jewellery в Дубае назначила Люка Перрамонда председателем совета директоров и генеральным директором

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Дубайская компания Damas Jewellery объявила 6 мая о назначении Люка Перрамонда (Luc Perramond) председателем совета директоров и генеральным директором с 20 апреля. Перрамонд сменит первую женщину-генерального директора Damas Асилу Аттару (Asil Attar), назначенную на этот пост в феврале прошлого года, сообщает gulfnews.com. Перрамонд также заменит Хамди Чатти (Hamdi Chatti), который был назначен исполнительным председателем Damas в декабре 2018 года. Перрамонд ранее занимал пост президента и генерального директора Ralph Lauren Watches and Jewellery, а также также работал с Tag Heuer, Hermes Watches и H. Stern Jewelers.В Damas сказали, что Перрамонд поможет «преодолеть проблемы в беспрецедентные времена» и взлететь на новую высоту. Ювелирный бренд, основанный в 1907 году, в прошлом году объявил о планах расширить свое присутствие в странах Персидского залива и привлечь новые рынки.